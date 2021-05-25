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Guyanese students top in eight subjects at CAPE, 11 at CSEC
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THE Caribbean Examinations Council (CXC) has informed the Ministry of Education that several Guyanese students are on the regional merit list of top candidates by subject.
This follows the recent announcement of the 2020 Caribbean Advanced Proficiency Examination (CAPE) and the Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) examinations by the regional examination body.

According to a Ministry of Education release, based on the information provided, Guyanese candidates secured first-place rankings in eight subjects at the CAPE level, and 11 first-place rankings at the CSEC level.

The CAPE subjects are Information Technology Unit 1, Law Unit 1, Physics Unit 1, Tourism 1, Integrated Mathematics, Physics Unit 2, and Performing Arts Unit 2 (Cinematic arts). The CSEC subjects at which Guyanese students topped are Economics, Geography, Integrated Science, Mathematics, Physics, Principles of Accounts, Physical Education and Sport, Human and Social Biology, Portuguese, Food, Nutrition and Health Technical, and Family and Resource Management Technical.

One Guyanese candidate achieved first-place ranking for the Caribbean Certificate of Secondary Level Competence (CCSLC) in the Social Studies subject area, the ministry also pointed out.
“Our students, including private candidates, also earned places in the 1st to 10th position ranking in various subjects. The Ministry of Education wishes to congratulate all our students for their exceptional performance, and wish them all the very best in their future pursuits,” the release concluded.

The following is a table of Guyanese candidates on the Regional Merit List of top candidates by subject for the 2020 CXC examinations:

CAPE 2020

RANK SUBJECT STUDENT SCHOOL
1ST INFORMATION TECHNOLOGY UNIT 1 ISAAC MALLAMPATI QUEEN’S COLLEGE
9TH CARIBBEAN STUDIES SARAH REID NEW AMSTERDAM SECONDARY SCHOOL
1ST LAW UNIT 1 PRENITA RAMCHARITAR PRESIDENT’S COLLEGE
3RD LAW UNIT 1 CHRISELLE PAUL THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS AND JAMAICA.) LAW UNIT 1 NAOMI HARTE THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
7TH LITERATURES IN ENGLISH UNIT 1 ALICIALALL HIRALALL QUEEN’S COLLEGE
1ST PHYSICS UNIT 1 NAOMI JOHNSON PRESIDENT’S COLLEGE
1ST ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1 DONLEE CASTELLO QUEEN’S COLLEGE
2ND ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1 VIJAY SHARMA QUEEN’S COLLEGE
8TH ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1 KRISTEEN CHASE QUEEN’S COLLEGE
9TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.) ANIMATION AND GAME DESIGN UNIT 1 ADRIAN CONNELLY QUEEN’S COLLEGE.
3RD (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.) SPANISH UNIT 1 JORREL DE SANTOS QUEEN’S COLLEGE
3RD (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO.) ENTREPRENEURSHIP UNIT 1 RASHEDA JEFFREY QUEEN’S COLLEGE
5TH DIGITAL MEDIA MOHAMED BAKSH ST. STANISLAUS COLLEGE
5TH DIGITAL MEDIA CHITRA PERSAUD ST. STANISLAUS COLLEGE
3RD (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO) ENTREPRENEURSHIP UNIT 1 RASHEDA JEFFREY QUEEN’S COLLEGE
1ST TOURISM 1 MARIAH LAWRENCE ST. STANISLAUS COLLEGE
1ST TOURISM 1 USHANNA MOHAN ST. STANISLAUS COLLEGE
1ST TOURISM 1 DERRON VENTURE ST. STANISLAUS COLLEGE
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.) TOURISM 1 RAHEEM REDDOCK ST. STANISLAUS COLLEGE
2ND GREEN ENGINEERING UNIT 1 JERON BOUCHER QUEEN’S COLLEGE
3RD GREEN ENGINEERING UNIT 1 BREON ALLICOCK PRESIDENT’S COLLEGE
9TH GREEN ENGINEERING UNIT 1 CHRISTINE HALLEY QUEEN’S COLLEGE
5TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM BARBADOS.) LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 1 SETISHA WILSON ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
8TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.) LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 1 SAUDIA ISHMEAL ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
1ST INTEGRATED MATHEMATICS RAVON BAYLEY ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
1ST INTEGRATED MATHEMATICS SHANIAH MOORE ST. ROSE’S HIGH SCHOOL
9TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.) INTEGRATED MATHEMATICS KEYANA HODGE THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
9TH INTEGRATED MATHEMATICS RANDY HAMILTON MARIAN ACADEMY
3RD FINANCIAL SERVICES STUDIES UNIT 1 KAILIE RAMJOHN THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO, JAMAICA AND ST. KITTS AND NEVIS.) ACCOUNTING UNIT 2 NICOLAS ALLY THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
6TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMICA, ST. VINCENT AND THE GRENADINES AND TRINIDAD AND TOBAGO) GEOGRAPHY UNIT 2 SHERLOCK LANGEVINE ST. STANISLAUS COLLEGE
1ST HISTORY UNIT 2 ELISHA DAVIDSON THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
4TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO) HISTORY UNIT 2 MIA BARKER THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
2ND LITERATURES IN ENGLISH UNIT 2 ZOE SILLS THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
9TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO) LITERATURES IN ENGLISH UNIT 2 SYDNEY SOLOMON THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM TRINIDAD AND TOBAGO AND JAMAICA.) PHYSICS UNIT 2 ZHARAL HOLLINGSWORTH THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
1ST PHYSICS UNIT 2 LEMUEL WILLIAMS THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
1ST PHYSICS UNIT 2 ABDUR-RAHMAN SATTAUR QUEEN’S COLLEGE
1ST PERFORMING ARTS UNIT 2 (CINEMATIC ARTS) DEBORAH DARLINGTON BERBICE HIGH SCHOOL
6TH PERFORMING ARTS UNIT 2 (CINEMATIC ARTS) TOWYANA NEWTON BERBICE HIGH SCHOOL
4TH GREEN ENGINEERING UNIT 2 MORIAH HAMILTON QUEEN’S COLLEGE
10TH GREEN ENGINEERING UNIT 2 AREEB ALI QUEEN’S COLLEGE
6TH LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN OPERATIONS UNIT 2 JAUREL HENDRICKS THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL

CCSLC 2020

RANK SUBJECT CANDIDATE SCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT AND THE GRENANDINES, TURKS AND CAICOS, ST. MAARTEN AND ST. EUSTATIUS) SOCIAL STUDIES CCSLC TYRESE WILLIAMS ADULT EDUCATION ASSOCIATION
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, ST. KITTS AND NEVIS, ST. VINCENT AND THE GRENANDINES, TURKS AND CAICOS, ST. MAARTEN AND ST. EUSTATIUS) SOCIAL STUDIES CCSLC ALEX RICHMOND ADULT EDUCATION ASSOCIATION

 

CSEC 2020

RANK SUBJECT CANDIDATE SCHOOL
2ND (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.) AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL LALLCHAN GAJADHAR NEW AMSTERDAM SECONDARY

SCHOOL
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.) AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL DUVINA SEURATTAN ANNA REGINA SECONDARY

SCHOOL
5TH AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL JULIA BACCHUS MACKENZIE HIGH SCHOOL
5TH AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL ANGELICA LOO MACKENZIE HIGH SCHOOL
5TH AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL SARAH GHANI ST JOSEPH’S HIGH SCHOOL
5TH AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL DAYWANTIE KAYDARNATH ST JOSEPH’S HIGH SCHOOL
AGRICULTURAL SCIENCE DA GENERAL HANNAH KETWAROO ST ROSE’S HIGH SCHOOL
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA AND TRINIDAD AND TOBAGO.) BIOLOGY GENERAL ASHLEE JACK QUEEN’S COLLEGE
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.) ECONOMICS GENERAL RISHI CHANDWANI MAE’S SECONDARY
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.) ECONOMICS GENERAL SHIVSHANKAR CHAITRAM SARASWATI VIDYA NIKETAN

SCHOOL
4TH ECONOMICS GENERAL KRISTOFF ROBERT PERSAUD MORGAN’S LEARNING CENTRE
7TH ENGLISH A GENERAL AMBER DILY’S DE GOEAS ST ROSE’S HIGH SCHOOL
2ND (SHARED WITH CANDIDATES FROM GRENADA AND TRINIDAD AND TOBAGO) ENGLISH B GENERAL SUDARSHANI

SHARMA

 ST ROSE’S HIGH SCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA AND TRINIDAD AND TOBAGO) GEOGRAPHY GENERAL KAYLA DECEMBER ST STANISLAUS COLLEGE
1ST GEOGRAPHY GENERAL DEVESH DOODNAUTH ST STANISLAUS COLLEGE
5TH (SHARED WITH A CANDIDATES FROM JAMAICA) GEOGRAPHY GENERAL LILIANNA ADRIAN ST STANISLAUS COLLEGE
5TH GEOGRAPHY GENERAL MACASEY BARCLAY ST STANISLAUS COLLEGE
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANGUILLA, JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.) GEOGRAPHY GENERAL MESHECH JORDAN ST STANISLAUS COLLEGE
1ST INTEGRATED SCIENCE GENERAL SHIVNARINE SINGH ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
2ND INTEGRATED SCIENCE GENERAL LALLCHAN GAJADHAR NEW AMSTERDAM SECONDARY

SCHOOL
2ND INTEGRATED SCIENCE GENERAL MARIYANA MOHINIE PACHAI ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
2ND INTEGRATED SCIENCE GENERAL YASHENA BISSOONDYAL ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
2ND INTEGRATED SCIENCE GENERAL JAHEIM ODINGO KARL ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
2ND INTEGRATED SCIENCE GENERAL RACHEL BACCHUS PRIVATE CANDIDATE
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. KITTS AND NEVIS AND TRINIDAD AND TOBAGO.) INTEGRATED SCIENCE GENERAL ANURADHA ASHANA REBAI ANNA REGINA SECONDARY

SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL LACTHME JAIGOBIN BERBICE HIGH SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL ANISHA LALBEHARI BERBICE HIGH SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL JARED ERIN BOURNE J.C. CHANDISINGH SECONDARY

SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL REYAH ELIZABETH KHEMRAJ J.C. CHANDISINGH SECONDARY

SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL REBEKAH RAMTAHAL J.C. CHANDISINGH SECONDARY

SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL GRACE FALINE ANNISA CHARLES LEONORA SECONDARY SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL ANDREW LUKE CHINNATAMBI QUEEN’S COLLEGE
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL RASHEINA C. JADA OGLE QUEEN’S COLLEGE
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL BHEDESH SANJAY PERSAUD QUEEN’S COLLEGE
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL KAREEMAH RASHEED QUEEN’S COLLEGE
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL KAVITA HARRINARINE WEST DEMERARA GOVERNMENT

SECONDARY SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL TRENNY ROVIN EDWARDS ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL ANNA EMILY GAFOOR ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL KELLEY KOOMKARRAN ZEEBURG SECONDARY SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL TABITHA LETISHA ALVES ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL AZARRIAH JEFFREY ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL GEVESHWAR RAJKISHORE SARASWATI VIDYA NIKETAN

SCHOOL
10TH INTEGRATED SCIENCE GENERAL AZEEZAH ALEEM AL MADINAH ISLAMIC ACADEMY
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA, AND TRINIDAD AND TOBAGO) MATHEMATICS GENERAL BHEDESH SANJAY PERSAUD QUEEN’S COLLEGE
6TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM ANTIGUA AND BARBUDA AND BARBADOS) MATHEMATICS GENERAL NIRVANA BABOOLALL ANNA REGINA SECONDARY

SCHOOL
6TH MATHEMATICS GENERAL NADIYA SUKHDEO FRASER’S EDUCATIONAL

INSTITUTE
5TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. KITTS AND NEVIS AND TRINIDAD AND TOBAGO) OFFICE ADMINISTRATION GENERAL SHIVNARINE CHAITRAM SARASWATI VIDYA NIKETAN

SCHOOL
5TH OFFICE ADMINISTRATION GENERAL ATISHTA SEENARINE SARASWATI VIDYA NIKETAN

SCHOOL
5TH OFFICE ADMINISTRATION GENERAL CHAITRA SINGH SARASWATI VIDYA NIKETAN

SCHOOL
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS, CAYMAN ISLANDS, JAMAICA, ST. VINCENT AND THE GRENADINES AND TRINIDAD AND TOBAGO) PHYSICS GENERAL ANURADHA RAMSAROOP FRASER’S EDUCATIONAL

INSTITUTE
1ST (SHARED WITH A CANDIDATE FROM TRINIDAD AND TOBAGO) PRINCIPLES OF ACCOUNTS GENERAL SHANIA SATTAUR BRICKDAM SECONDARY SCHOOL
10TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO) PRINCIPLES OF BUSINESS GENERAL CHIDIMA ANELE NURSE MORGAN’S LEARNING CENTRE
1ST PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL JARED ERIN BOURNE J.C. CHANDISINGH SECONDARY

SCHOOL
1ST PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL HEMWATTIE HARRYPERSAUD J.C. CHANDISINGH SECONDARY

SCHOOL
3RD PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL KESHAV MANGAL J.C. CHANDISINGH SECONDARY

SCHOOL
6TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM BELIZE.) PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL JEUEL EROY BOURNE J.C. CHANDISINGH SECONDARY

SCHOOL
8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, ST. LUCIA AND TRINIDAD AND TOBAGO) PHYSICAL EDUCATION AND SPORT GENERAL AJAY KISSOON CHASE’S ACADEMIC FOUNDATION
1ST HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL KATHLEEN ADINA ADELA

HAWKER

 CORENTYNE COMPREHENSIVE

 
2ND HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL MESHECH JORDAN ST STANISLAUS COLLEGE
5TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM JAMAICA.) HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL CELINE MARIE FARINHA QUEEN’S COLLEGE
7TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM BELIZE AND BARBADOS) HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL BHEDESH SANJAY PERSAUD QUEEN’S COLLEGE
7TH HUMAN AND SOCIAL BIOLOGY GENERAL ATISHTA SEENARINE SARASWATI VIDYA NIKETAN

SCHOOL
1ST PORTUGUESE GENERAL ANALISA PERREIRA THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
2ND PORTUGUESE GENERAL BHEDESH PERSAUD QUEEN’S COLLEGE
3RD PORTUGUESE GENERAL SANDEEP MANGAL PRIVATE CANDIDATE
4TH PORTUGUESE GENERAL RHEMA RENNIE ST IGNATIUS SECONDARY SCHOOL
5TH PORTUGUESE GENERAL LORELEI KANHAI QUEEN’S COLLEGE
6TH PORTUGUESE GENERAL DIANNA PRINCE ST IGNATIUS SECONDARY SCHOOL
7TH PORTUGUESE GENERAL RICARDO RAM THE BISHOPS’ HIGH SCHOOL
8TH PORTUGUESE GENERAL CELINE FARINHA QUEEN’S COLLEGE
9TH PORTUGUESE GENERAL NATHAN BRASSE ST STANISLAUS COLLEGE
10TH PORTUGUESE GENERAL ILYAAS HAMID ST STANISLAUS COLLEGE
1ST (SHARED WITH CANDIDATES FROM BARBADOS AND JAMAICA.) FOOD, NUTRITION AND HEALTH TECHNICAL AJAY RAMGOLAM ST ROSE’S HIGH SCHOOL
7TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA, GRENADA AND ST. LUCIA.) FOOD, NUTRITION AND HEALTH TECHNICAL RACHEL BACCHUS PRIVATE CANDIDATE
1ST FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL SWASTI SAYTOO ANNA REGINA SECONDARY

SCHOOL
1ST FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL DUVINA SEURATTAN ANNA REGINA SECONDARY

SCHOOL
4TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.) FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL TABITHA ALVES ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
4TH FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL LEANDRA SUKHNANDAN ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA AND TRINIDAD AND TOBAGO.) FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL EON FORTUNE ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
8TH FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL BRANDON JOSEPH ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
8TH FAMILY AND RESOURCE MANAGEMENT TECHNICAL DIVINE ROSS

 

 ABRAM’S ZUIL SECONDARY

SCHOOL
8TH (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.) INDUSTRIAL TECHNOLOGY ELECTRICAL REUBEN ALLI WEST DEMERARA

SECONDARY SCHOOL
8TH INDUSTRIAL TECHNOLOGY ELECTRICAL KHUSHI DWARKA WEST DEMERARA

SECONDARY SCHOOL
3RD (SHARED WITH CANDIDATES FROM JAMAICA.) INDUSTRIAL TECHNOLOGY BUILDING ANTHONY SUKRA NEW AMSTERDAM SECONDARY

SCHOOL
6TH (SHARED WITH A CANDIDATE FROM ST. LUCIA.) INDUSTRIAL TECHNOLOGY BUILDING BHOLANAUTH MANGROO HOPE SECONDARY SCHOOL
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